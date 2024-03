Acre teve 5% a menos de mortes violentas ano passado em relação a 2022, diz Monitor

O Acre apresentou redução no número de mortes violentas no ano passado. É o que diz a ferramenta Monitor da Violência, criada pelo portal G1 em parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP).

Conforme os números contabilizados e divulgados nesta terça-feira (12), em 2022, foram 216 crimes violentos. Nessa classificação, estão inclusas vítimas de homicídios dolosos (incluindo feminicídios), latrocínios (roubos seguidos de morte) e lesões corporais seguidas de morte.

Apesar da redução, a taxa de mortes violentas no estado, cerca de 24 assassinatos por cada grupo de 100 mil habitantes, ainda é maior do que a média nacional contabilizada em 19,4.

A redução no Acre segue uma tendência nacional, de acordo com a ferramenta. Dos 27 estados do país, em 21 houve redução no número de assassinatos. Os estados do Amapá, Pernambuco, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Maranhão apresentaram alta, enquanto o Ceará apresentou estabilidade.