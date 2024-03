Nível do Rio Acre segue baixando na capital acreana e cota na manhã de hoje é de 12,28m

O nível do Rio Acre segue se aproximando da cota de segurança, 11 metros, estipulada pela Defesa Civil para o retorno para casa das famílias desabrigadas.

Na manhã de hoje, na medição das 6 horas, o nível é de 12,28m. A tendência, dependendo da velocidade de retração, é que a cota dos 11 metros seja alcançada até o fim desta terça-feira.

Apesar da forte redução do nível, a Defesa Civil na capital acreana segue fazendo um apelo para que as famílias desabrigadas aguardem a autorização para volta para casa por conta do risco de uma nova subida do rio, conhecida como repiquete.

Mesmo com o pedido, centenas de famílias que estavam em abrigos públicos já retornaram para as suas residências. A prefeitura segue com a limpeza dos bairros atingidos pela segunda maior enchente da história da capital acreana, etapa essencial para o retorno dos desabrigados.