Acidente aéreo no Acre: Sobrevivente pulou de voo antes da queda, diz mãe

Em entrevista ao g1, Francisca Raimunda de Fonte, mãe do jovem, contou sobre a conversa que teve com o filho. “Ele é acostumado a fazer academia, era soldado do quartel, tem boa estrutura. Quando ele viu que o avião ia caindo, quando ele viu que ia cair mesmo, ele disse que estava bem pertinho da porta, aí ele abriu a porta e aí ele pulou. Ele luxou a clavícula nesse momento”, diz.

👉 Contexto: Sete pessoas estavam a bordo da aeronave que caiu após decolar, incluindo o piloto, sendo quatro homens e três mulheres, que estavam seguindo para a cidade de Santa Rosa do Purus, distante 150 km do município de onde decolaram. Sidney Estuardo Hoyle Vega, comerciante peruano, morreu no acidente. Nove dias depois, Suanne Camelo morreu em Manaus (AM).

A mãe de Matheus narra que na conversa o filho, ele disse que o avião incendiou assim que atingiu o solo. “Aí ele já viu o fogo e ele pulou dentro do fogo para tirar a mulher dele, por isso que ele se queimou, porque ele entrou pra pegar a mulher”, fala.

No primeiro momento, o jovem não tinha percebido a gravidade dos ferimentos da esposa, com quem ainda teria conseguido conversar. “Ela agradeceu muito ele. Na hora que ele tirou [Suanne do avião] viu que ela estava queimada, mas não percebeu que era muito, que fosse levar à morte dela”, conta Francisca.



Matheus contou ainda que ele e o outro sobrevivente, Bruno, que também conseguiu retirar a esposa, a biomédica Amélia Marques, teriam retornado à aeronave para retirar outros sobreviventes. “Aí ele disse que ainda tirou outra pessoa e ainda tentou tirar outro, que era o piloto do avião”, diz a mãe de Matheus.



Matheus disse para a mãe que ao perceber que o fogo estava queimando suas roupas, se jogou dentro de uma poça de lama para tentar apagar. De acordo com Francisca, o filho teve queimaduras em uma perna inteira, em um braço, na axila, rosto, barriga e costas.



Tratamento em Manaus