Wanderley Andrade é atração do 2° dia de carnaval da prefeitura

Um dos maiores nomes da música brega no país será atração nacional na segunda noite de carnaval promovido pela prefeitura de Rio Branco na noite deste sábado (10). Wanderley Andrade deve atrair uma multidão de foliões na Praça da Revolução a partir das 22h15.

Antes dele, teve outra apresentação nacional no carnaval realizado na região central da cidade, com o cantor baiano Rafa do Tambor da Bahia. Além de Wanderley Andrade, haverá ainda mais uma etapa da escolha das realezas do carnaval, com a escolha da Rainha Trans e Rainha Gay, a partir das 18 horas.

Veja a programação de hoje:

Dia 10/02 (sábado) – 18h

Escolha das realezas (rainha gay e trans)

Neto Barcelar

Álamo Kário

Wanderley Andrade

Eduardo Casseb

Carlinhos Bahia

DJ El Mascarado

3h – encerramento