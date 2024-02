Carnaval da Praça da Revolução tem escolha da Rainha Trans e Rainha Gay neste sábado (10)

A segunda noite de folia na Praça da Revolução neste sábado, 10, terá a última etapa do concurso de realezas, com a escolha da Rainha Trans e Rainha Gay. A premiação é de R$ 4 mil. Na primeira noite, houve a escolha da Rainha do Carnaval e do Rei Momo, que ficou com Karol Bombom e Júnior de Mônaco, respectivamente.

As chaves da cidade serão entregues às realezas eleitas pelos jurados. Juntos, irão representar o período carnavalesco das próximas noites de folia na capital acreana.

A programação do carnaval da prefeitura na Praça da Revolução começa às 18 horas e encerra às 3h da manhã.

Dia 10/02 (sábado) – 18h

Escolha das realezas (rainha gay e trans)

Neto Barcelar

Álamo Kário

Wanderley Andrade

Eduardo Casseb

Carlinhos Bahia

DJ El Mascarado

3h – encerramento