Saúde do Acre inicia vacinação contra a dengue em adolescentes de 10 e 11 anos no próximo dia 16

A Saúde do Acre vai começar no próximo dia 16 de fevereiro a aplicar a vacina contra a dengue em adolescentes de 10 e 11 anos. A expectativa é vacinar inicialmente 17.810 jovens nessa faixa etária do público-alvo, na regional do Baixo Acre.

A faixa etária deve avançar progressivamente a medida que novos lotes forem entregues pelo laboratório fabricante e, consequentemente, repassados ao Estado pelo Ministério da Saúde. Além da limitação de doses, a escolha pelo início da imunização nas crianças de 10 a 11 anos também é baseada no maior índice de hospitalização por dengue dentro da faixa etária de 10 a 14 anos.

“Recomendamos que a vacinação seja iniciada pela administração da primeira dose para as idades de 10 e 11 anos. Desta maneira, todos os municípios elencados selecionados dentro da estratégia receberão as primeiras remessas até a segunda semana de março. As demais doses para segunda dose serão enviadas posteriormente considerando o intervalo recomendado de três meses entre as doses”, destaca Renata Quiles, coordenadora do Programa Nacional de Imunizações (PNI) no Acre.

Veja abaixo a lista de onde a vacina estará disponível:

Unidades de referência: