Ufac abre inscrições para cursos de graduação nesta sexta-feira

As inscrições dos alunos convocados na chamada regular para os cursos de graduação da Universidade Federal do Acre (Ufac) inicia na próxima sexta-feira, 2, e encerra na próxima quarta-feira, 7. O resultado do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) foi divulgado na quarta-feira, 31 de janeiro.

Pelo Sisu, a universidade federal acreana oferece 2,3 mil vagas nos 46 cursos de graduação em Rio Branco e no Campus Floresta, no município de Cruzeiro do Sul. Porém, vale lembrar que esse ano, diferente de anos anteriores, o ingresso nos cursos acontece em edição única, não tendo mais segunda edição no meio do ano.

Os candidatos não selecionados podem manifestar interesse em participar da lista de espera até o dia 07 de fevereiro. Já o processo de matrícula institucional será realizado por meio do sistema eletrônico da Ufac, no qual devem ser submetidos virtualmente todos os documentos exigidos no edital.