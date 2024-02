Com direito a abraço de criança, Gladson confirma concurso na educação com quase 3 mil vagas

O presidente da Assembleia do Estado do Acre, deputado Luiz Gonzaga (PSDB) realizou a abertura dos trabalhos da 2ª Sessão Legislativa da 16ª Legislatura nesta quinta-feira, 1, dando boas-vindas aos parlamentares e aos chefes dos poderes presentes. Na oportunidade, o governador Gladson Cameli fez a leitura da tradicional mensagem governamental.

Na leitura, Cameli fez uma prestação de contas dos seus 5 anos de mandato a frente do Palácio Rio Branco, prometendo mais trabalho em 2024 com orçamento de quase R$ 11 bilhões. O governador reiterou as milhares de convocação de concursados do cadastro de reserva e o compromisso de realizar o maior concurso público da história da Educação. “Será o maior concurso da educação com a contratação de 2.500 professores e mais 500 profissionais técnicos administrativos ainda este ano”, frisou o chefe do executivo, destacando a reforma de 268 escolas e a construção de novas escolas indígenas.

Cameli ainda salientou que nenhum governo da história do Acre foi tão democrático como o dele e que não existe gestão perfeita. “Vai ter que nascer um governador mais democrático do que eu. Não existe governo perfeito. Somos abertos a críticas. Não há dúvida que o Acre decidiu ir pelo caminho da modernidade. O nosso trabalho vai impactar nas próximas gerações”, destacou.

Ainda reiterando a ênfase no Serviço Público, o governador garantiu que convocará a partir de maio deste ano 58 candidatos aprovados no Cadastro de Reserva do Corpo de Bombeiros. Já na saúde, Cameli lembrou da construção da nova maternidade que levará o nome de sua avó, Marieta Cameli, que tem previsão de entrega ainda em 2024. “Não quero aqui maquiar. Não vivemos numa suíça, mas venho aqui dizer que vamos vencer o que temos que vencer unidos. Não vamos de encarar os problemas”, disse o chefe do Estado, lembrando outro feito de sua gestão, o Programa Prato Extra, que já atingiu 90% das escolas dos municípios e agora será ampliado em 2024 para a zona rural.

Cameli lembrou ainda sobre os 903 novos servidores da saúde contratados em concurso público e lembrou das cirurgias feitas na saúde. “O Acre se destacou como o primeiro estado para cirurgias com investimento de mais de R$ 7 milhões. Mais de 32 milhões foram empenhados para equipamentos médicos e hospitalares”, enfatizou.

Ao final de seu discurso, Cameli foi surpreendido pelo menino Davi, de apenas 7 anos, que espontaneamente caminhou até o governador e disse que o pai dele mandou um abraço. Cameli deu uma risada, abraçou a criança e disse que “se fosse combinado não sairia tão perfeito”, arrancando sorrisos dos presentes. Ele olhou para o menino e disse “o governador nunca vai decepcionar”.

