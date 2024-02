Supercampeão de tudo! São Paulo vence o Palmeiras nos pênaltis e levanta taça

Time do São Paulo na disputa da Supercopa (Foto: Marcos Ribolli)

A Supercopa do Brasil tem um campeão inédito! Neste domingo, após empate por 0 a 0 no tempo normal, o São Paulo venceu o rival Palmeiras nos pênaltis, por 4 a 2, no Mineirão, e Belo Horizonte, e colocou em sua galeria mais um troféu inédito, assim como a Copa do Brasil do ano passado, que deu o direito ao Tricolor de disputar esse título com o Verdão, atual campeão brasileiro. Depois de 90 minutos (mais acréscimos) nos quais o time alviverde teve melhores momentos, a equipe são-paulina foi muito bem nas penalidades e conquistou a primeira taça em disputa na temporada. A conquista marca também a primeira do jovem Thiago Carpini, de 39 anos, como técnico do clube do Morumbi. Do outro lado, Abel perdeu a chance de igualar Brandão e se tornar, com dez taças, o treinador mais vitorioso da história do Verdão.

Primeiro tempo

Palmeiras e São Paulo fizeram um jogo bem disputado durante a etapa inicial. A primeira chance foi do Palmeiras, aos dois minutos, em chute à queima-roupa de Rony. Rafael fez boa defesa. Com os dois times se estudando muito, o Tricolor só respondeu aos 23, em chute de Nikão que desviou em Gómez e obrigou Weverton a fazer bela intervenção. Na sequência, o Verdão quase marcou de novo, com Mayke. Mas Rafael, de novo, salvou. O Palmeiras, com maior volume de jogo, quase abriu o placar aos 28, em cabeçada de Veiga após cruzamento de Rony. Mas o São Paulo, bem na defesa, conseguiu criar uma boa chance aos 40. Mas Luciano não finalizou de primeira o bom passe de Nikão. Assim, o placar ficou zerado no primeiro tempo.

Segundo tempo

Na segunda etapa, assim como na primeira, o Palmeiras teve a primeira chance mais importante. Aos quatro minutos, Marcos Rocha acionou Mayke, que deu belo cruzamento para López finalizar na rede pelo lado de fora. Demorou 20 minutos para surgir mais alguma chance. Após cruzamento de Mayke, Jhon Jhon cabeceou por cima. Melhor em campo, o Verdão só não abriu o placar aos 31 porque Moreira salvou finalização de Mayke em cima da linha. O lance ligou o São Paulo, que aproveitou vacilo de Weverton na saída de bola para ter ótima chance com Calleri. Mas o goleiro se recuperou e defendeu. Na sequência, em boa cobrança de falta, Galoppo quase fez um golaço. Com os dois times tentando de tudo, Aníbal Moreno assustou em chute de fora da área. Mais um do Verdão. O empate persistiu, porém, e a decisão do título foi para a disputa de penalidades.

Palmeiras x São Paulo – Gómez disputa com Calleri (Foto: Marcos Ribolli)

Os pênaltis

Na disputa por penalidades, o São Paulo venceu por 4 a 2. Calleri, Galoppo, Pablo Maia e Michel Araujo marcaram para o Tricolor. Do lado do Palmeiras, Raphael Veiga e Gabriel Menino converteram, e Murilo e Piquerez erraram.

Próximos jogos

Os dois times voltam a campo no meio de semana, pela sexta rodada do Paulistão. Na quarta-feira, às 21h35, o São Paulo recebe o Água Santa, no Morumbis. Na quinta-feira, às 21h, o Palmeiras recebe o Ituano, no Allianz Parque.



Por ge