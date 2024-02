Show Rural: cão-robô substitui homem em atividades de alto risco no agronegócio

Uma das atrações de destaque no segundo dia do Show Rural Coopavel, o “Spot”, um cão-robô exposto pela primeira vez no Brasil, tem só dois exemplares no país.

A ideia é que ele substitua o homem em atividades de alto risco, como desarmar bombas, inspecionar locais de alta periculosidade em indústrias ou para acessar locais de difícil acesso.

O objetivo principal do cão-robô é substituir o homem em atividades de alto risco, por exemplo, desarmar bombas, inspecionar locais de alta periculosidade em indústrias ou para acessar locais de difícil acesso.

Trata-se do primeiro modelo a chegar ao Brasil por meio da parceria entre a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), o Parque Tecnológico Itaipu (PTI) e a Petrobras, para impulsionar as redes 5G industriais no país.

O cão-robô ainda não é comercializado no Brasil. Nos Estados Unidos, custa em torno de US$ 300 mil.

Realizado no Centro Tecnológico Coopavel, em uma área de 700 mil m², o Show Rural é um dos maiores eventos do agronegócio da América Latina e reúne cerca de 600 expositores nesta edição. A expectativa é gerar R$ 5,5 bilhões em negócios.

Maratona de tecnologia Na quinta-feira, inicia-se o Hackaton, uma maratona para a criação de startups que desenvolverão soluções para as demandas do agronegócio. O resultado será revelado na sexta-feira, quando serão anunciadas as propostas dos participantes.

As equipes do Hackaton têm o desafio de apresentar, até o dia seguinte, produtos e serviços que atendam às necessidades do agronegócio, desenvolvendo protótipos, softwares e outros projetos aplicáveis ao mercado. A equipe mais criativa e funcional será a vencedora, com a perspectiva de que suas ideias se transformem em novos negócios.

Além do Show Rural Digital, o evento oferece outros espaços com atrações inovadoras e tecnológicas, incluindo drones, inteligência artificial, novas cultivares e soluções para aumento da produtividade agrícola.