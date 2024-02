Quase 80% de alunos do 2º ano do ensino fundamental não sabem ler no Acre

Um dado preocupante sobre a qualidade da educação foi divulgado pelo Unicef, o Fundo das Nações Unidas para a Infância.

Com dados referentes ao ano de 2021, a análise diz que 77% dos alunos do 2º ano do ensino fundamental não sabem ler na rede pública do Acre. As informações estão baseadas no Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), avaliação realizada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

O estudo indica que a pandemia da Covid-19 fez com que o problema se agravasse.

A média nacional é de 55%, o que faz com que o Acre esteja bem a frente da média brasileira.

Como alternativas para corrigir o sério problema, o Unicef indica que sejam aplicadas estratégias pedagógicas para ampliar o número de crianças do 2º que saibam ler e escrever. É indicado também a recomposição das séries seguintes para compensar o prejuízo escolar causado pela pandemia.