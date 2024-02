Semana começa com subida do Rio Acre na capital acreana em 24 horas

IMAGEM AÉREA DO RIO ACRE – FOTO: SÉRGIO VALE

A semana começou com subida do nível do Rio Acre na capital acreana. Conforme a Defesa Civil, nesta segunda-feira, 5, o nível é de 8,32m. O aumento, no entanto, foi praticamente insignificante, já que a subida foi de apenas 4 centímetros em 24 horas.

O órgão que monitora o manancial está em análise de toda a bacia, já que duas situações podem acontecer de acordo com o comportamento das chuvas na região. Um dos cenários é repetir o que aconteceu em 2011, quando houve enchente no mês de fevereiro.

Outra possibilidade é a repetição do manancial no que ocorreu no ano passado, quando o manancial transbordou apenas no final de março. “Nenhum ano é igual ao outro, o que fazemos são comparações que são importantes para jamais sermos pegos de surpresa. Estamos fazendo uma análise geral para verificarmos qual cenário é mais próximo este ano”, destaca Cláudio Falcão.

Uma das preocupações da Defesa Civil do município é com as chuvas esta semana, já que o carnaval do governo volta a ser realizado na Gameleira, às margens do Rio Acre, na capital acreana.