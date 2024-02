Xapuri será um dos 36 municípios do país beneficiados com van do Ministério da Cultura

O Ministério da Cultura concluiu a etapa de assinatura dos convênios com 32 municípios e estados que participaram da Seleção MovCEU-2023. Serão entregues 36 equipamentos culturais.

Os veículos adaptados irão levar ações culturais para áreas ocupadas por famílias de baixa renda em cidades com até 20 mil habitantes. A iniciativa integra o Programa Territórios da Cultura.

A subsecretária de Espaços e Equipamentos Culturais do Ministério da Cultura, Cecília Gomes de Sá, salienta o papel da ação. “O MovCEU é um projeto de democratização do acesso a bens culturais em áreas isoladas e pequenos municípios, uma iniciativa inédita do MinC que vai alcançar populações indígenas, quilombos, áreas rurais. Em alguns casos, são localidades que sequer recebem correspondências e encomendas, nunca tiveram acesso a livros de literatura e agora irão receber mais do que isso: biblioteca, cinema, acesso à internet, estúdio de gravação, entre outros benefícios. Estamos muito felizes com o resultado. Entregaremos 36 unidades, seis a mais do que o previsto em nosso planejamento”.

O MovCEU é uma van/furgão que pode ser transformado em equipamentos culturais como biblioteca, estúdio de produção audiovisual, cinema de rua e palco para apresentações diversas, entre outros usos culturais. Sendo projetado para atender localidades com famílias de baixa renda em municípios, rurais ou urbanos, com restrições para construção de equipamentos culturais públicos.

A iniciativa visa possibilitar o acesso à infraestrutura para formação, fruição e produção cultural, unindo comunidades por meio de intercâmbios culturais.

Os equipamentos serão adquiridos por meio de financiamento da União, com recursos do Fundo Nacional da Cultura ou do Ministério. A previsão de entrega dos veículos do MovCEU é agosto de 2024.

No Acre, Xapuri é o único município contemplado.

