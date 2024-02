Rio Branco FC vence fácil Atlético Acreano e estreia com vitória

Fotos: Jhon Lennon

O tradicional clássico entre Rio Branco e Atlético Acreano marcou a estreia das duas equipes no Campeonato Acreano 2024 neste domingo, 25. O final de partida foi Rio Branco 3 a 0.

O atual campeão estadual não teve dificuldades para vencer o representante do 2° Distrito.

O atacante Tony, que já havia sido destaque do Estrelão na eliminação da Copa do Brasil, voltou a ser o melhor em campo e abriu o placar aos 41 minutos do primeiro tempo.

No início da segunda etapa, após sobra na área, Jackson bateu forte e ampliou para o Rio Branco.

Na reta final do jogo, muita chuva no Florestão, mas ainda teve tempo para o zagueiro Uberaba subir sozinho no meio da defesa atleticana e fazer de cabeça o terceiro do Estrelão.

