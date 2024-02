Dólar abre em queda com inflação dos Estados Unidos e PIB brasileiro no radar

O dólar iniciou a sessão desta segunda-feira (26) em queda de 0,28%, cotado a R$ 4,980. O movimento se dá em linha com o cenário externo, com investidores monitorando a agenda robusta de novos dados esta semana.

Nos Estados Unidos, serão divulgados novos números da inflação no país através do índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês), observado de perto pelo Federal Reserve (Fed) como base para as decisões sobre juros.

Além disso, números do Produto Interno Bruto (PIB) referentes ao 4º trimestre também estão previstos para quarta-feira (28).

Já no Brasil, o IPCA-15 será divulgado pelo IBGE nesta terça-feira (27) e a expectativa por parte dos analistas é de que os efeitos do El Nino devem continuar pressionando os preços dos alimentos.

Por fim, na sexta-feira (1), o resultado do PIB brasileiro será informado. Indicador está no foco do mercado e, por parte dos analistas, a expectativa é de uma expansão de 3% no consolidado do ano passado.

Na última sessão, na sexta-feira (23), o dólar à vista fechou o dia cotado a R$ 4,993 reais na venda, em alta de 0,83%.