Rio Acre sobe em ritmo acelerado e se aproxima dos 15 metros na Capital

Impulsionado pelas chuvas e pela cheia nos municípios do Alto Acre e do Riozinho do Rola, o Rio Acre segue subindo rapidamente na capital acreana.

Conforme medição divulgada pela Defesa Civil, o nível, às 9 horas de hoje, já é de 14,81m, o que significa 14 centímetros a mais do que o registrado às 6 horas. Infelizmente, a “força” da subida pode aumentar com a quantidade de água que vem dos municípios que compõem a bacia do manancial.

Até a última atualização, o número de desabrigados levados para cinco escolas públicas em Rio Branco era 73 famílias, totalizando cerca de 270 pessoas. O número atual é maior, já que o nível do Rio Acre continua subindo, mas ainda não atualizado pela Defesa Civil e pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, responsáveis pelos abrigos.