Em 12 anos, número de domicílios com coleta de lixo no estado do Acre cresceu só 4,7%

A proporção dos moradores em domicílios particulares permanentes com coleta direta ou indireta de lixo cresceu apenas 4,7% no Acre entre 2010 e 2022. Esse serviço sai de 71,2% para 75,9% no período de doze anos, segundo os dados apresentados nessa sexta-feira (23) pelo IBGE na divulgação “Censo 2022: Características dos domicílios – Resultados do universo”.

Junto com Maranhão e Piauí, o Acre é o Estado onde mais esse serviço cresceu no período analisado pelo Censo 2022.

No País, o Censo registra que em 69,3 milhões de domicílios, nos quais moravam 192,3 milhões de pessoas (95,1%), a água chegava encanada na residência. Para 2,5% da população, a água chegava encanada, mas apenas até o terreno. Para outros 2,4%, a água não chegava encanada.

No comparativo entre regiões, o Sul apresentava os maiores índices de moradores com água canalizada (99,4% na residência e 0,3% no terreno), enquanto o Norte apresentou os menores índices (87,1% e 6,4%, respectivamente), também apresentando o maior índice de residências sem água canalizada (6,4%)

Paraná, São Paulo, Espírito Santo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Distrito Federal foram as UFs que ultrapassaram os 99% de moradores com água canalizada até a residência. “Amazonas (9,6%), Acre 9,6%) e Pernambuco (9,2%) foram os estados com mais moradores sem água canalizada”, diz o IBGE.