Rainha do Carnaval se sente decepcionada por mensagens de ódio recebidas

Bicampeã na disputa pelo título de Rainha do Carnaval de Rio Branco em disputa ocorrida na noite desta sexta-feira, 9, na Praça da Revolução, Karol Bombom traz de berço a ligação com a cultura.

Ela é filha de uma das fundadoras da Liga de Quadrilhas Juninas do Acre e sempre esteve envolvida com a dança, sendo, inclusive, professora dessa arte na atualidade.

Com relação ao carnaval, ela afirma que também possui laços de família com a folia, pois sua irmã, Fernandinha, também já concorreu como Rainha do Carnaval, sendo vice-campeã, tendo isso despertado nela o desejo por fazer a mesma coisa.

Karol Bombom representou no concurso de Rainha do Carnaval os blocos Sem Limites e Sambase. No primeiro, a propósito, ela desfilará esse ano junto com a irmã.

Bombom também falou ao ac24horas sobre a mensagem que passou no discurso após a sua coroação. Segundo ela, nos últimos dias, as candidatas foram alvos de manifestação de ódio pelas redes sociais.

“Senti-me muito decepcionada com a forma pela qual as pessoas em pleno século 21, em 2024, ainda jogam essas palavras de ódio e esses estereótipos para cima da gente”, falou.