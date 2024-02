Quase R$ 400 mil em drogas são apreendidos em Rodrigues Alves

A Polícia Militar apreendeu na madrugada desta quarta-feira, 7, quase 100 quilos de maconha e cocaína no Rio Juruá, no município de Rodrigues Alves, e prendeu três pessoas.

L. S. E. 33 anos, J. C. R. G. 25 anos e J. N. 35 anos, levavam 61,35 quilos de maconha e 34,25 quilos de pasta base de cocaína em uma embarcação no Rio Juruá, quando foram abordados e presos com a droga, no valor estimado de R$ 361.300,00.

A ação ocorreu durante o policiamento fluvial no Rio Juruá. A equipe do Grupamento de Operação Especiais da Companhia de Policiamento do 6° Batalhão da Polícia Militar de Cruzeiro do Sul, interceptou duas embarcações transportando 99 barras de drogas, sendo 61,3 quilos e de maconha e 34,2 quilos de cocaína, totalizando 95,6 quilos de substâncias entorpecentes apreendidas.

Os três homens foram presos em flagrante e a ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Federal em Cruzeiro do Sul para os demais atos investigativos devido à região ser conhecida como rota internacional de drogas.

A ação se deu por meio da Operação P.R.O.T.E.T.O.R das Divisas e Fronteiras, sob a integração das Polícias Militar, Civil, Federal e Gefron.