Jovem sofre ataque a golpes de faca é encaminhado em estado grave ao PS de Rio Branco

Por Davi Sahid

Gustavo Moura, de 19 anos, foi vítima de um violento ataque a faca na noite desta terça-feira, 6, em um ramal do município de Capixaba no interior do Acre.

Um agressor não identificado surpreendeu Gustavo que estava caminhando no ramal, entre o município de Capixaba e a Vila do Araxá desferindo golpes em diversas partes do corpo, incluindo tórax, costas, ombro, cabeça, pernas, e quase decepou sua mão esquerda.

Populares que passavam pelo local prestaram socorro, acionando ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) de Capixaba. A gravidade dos ferimentos exigiu a intervenção de uma ambulância de suporte avançado de Rio Branco, que interceptou o veículo próximo ao Ramal da Álcool Brás. Gustavo foi estabilizado e transportado em estado grave para o Pronto-Socorro da capital.

Policiais Militares estiveram no local, colheram as informações e realizaram patrulhamento na região, na tentativa de prender o autor do crime, mas ele não foi encontrado.

O caso será investigado por agentes da Polícia Civil do município de Capixaba.