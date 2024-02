Quando saber a hora de trocar os óculos? Oftalmologista responde

Você limpa as lentes, endireita a armação no rosto, força um pouco mais a vista… mas nada adianta, sua visão continua com certas limitações. Esses sinais, que são bastante incômodos, podem indicar que chegou a hora de trocar os óculos.

De acordo com o Dr. Antonio Sardinha, médico oftalmologista do Hospital de Olhos de Cuiabá (HOC), há ainda outros sintomas mais significativos de que chegou o momento de atualizar as lentes.

Quando trocar de óculos?

“Sinais de que os óculos atuais não oferecem correção adequada incluem visão embaçada, dores de cabeça frequentes e fadiga ocular”, diz o especialista.

Além de problemas de visão, sintomas como olhos secos, coceira, vermelhidão e sensibilidade à luz também podem indicar a necessidade de trocar os óculos.

Existem também algumas situações específicas em que é importante considerar a troca dos óculos. Antonio cita, por exemplo, mudanças na visão, como durante a gravidez, após cirurgias oculares ou mudanças significativas no estilo de vida.

Cuidados com a saúde dos olhos

O médico lembra que a recomendação é fazer exames de vista a cada 1-2 anos para garantir que seus óculos estejam adequados para sua visão. Além disso, sempre consulte com oftalmologista para orientação personalizada.

“O uso de óculos inadequados por longos períodos pode causar fadiga ocular, dores de cabeça, visão embaçada e até mesmo piorar a saúde ocular a longo prazo”, alerta Antonio.

Vale destacar ainda que a idade pode desempenhar um papel na necessidade de trocar os óculos devido às mudanças naturais na visão. É o caso, por exemplo, da presbiopia (vista cansada), que muitas vezes ocorre após os 40 anos.

