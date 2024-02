Suar emagrece? Veja mitos e verdades sobre exercícios e perda de peso

Os resultados de um plano de emagrecimento combinando exercícios e dietas costumam demorar e, durante o processo, muitas pessoas recorrem a estratégias arriscadas para atingir o déficit calórico.

“Na busca desenfreada pela perda de peso, há quem faça opção por atalhos, mas resultados imediatos não existem. O ganho de peso acontece de maneira gradual e a perda acontecerá da mesma forma”, afirma Eduardo Netto, diretor técnico da rede de academias Bodytech.



Outro fator que pode atrapalhar a jornada de emagrecimento é não dispor de orientação ou informação confiável. Segundo o diretor da Bodytech, muitos mitos sobre dietas e exercícios físicos ainda estão fixados no imaginário popular. Eduardo Netto elencou 7 destes mitos. Confira:

1. Aeróbico é o melhor exercício para emagrecer – Mito!

As atividades aeróbicas são ótimas para estimular a queima calórica, mas também é importante combinar diferentes tipos de exercícios, como o treinamento de força. Eduardo explica que a musculação permite que as pessoas alcancem resultados mais completos e duradouros, pois a construção de músculos melhora o gasto energético do corpo.

“Tanto as atividades aeróbicas como os treinos de resistência são importantes para o emagrecimento. E o desequilíbrio calórico negativo, onde o gasto energético é superior à ingestão, também é importante. A dica de ouro é encontrar o exercício que proporcione prazer e que você consiga realizar com frequência”, destaca o treinador.



2. Musculação não queima calorias – Mito!

A musculação contribui para o emagrecimento, favorecendo o ganho de massa magra, o que aumenta o gasto calórico do organismo em repouso.

O treinamento de força também é útil parar retardar a atrofia muscular, processo que é resultado do envelhecimento. Além disso, os exercícios de força protegem a estrutura óssea e promovem a saúde cardiovascular e o metabolismo da glicose.

3. Suar emagrece – Mito!

O suor é água e eletrólitos, e qualquer peso perdido pelo suor é recuperado assim que você se hidrata. O emagrecimento ocorre por meio de uma abordagem biopsicossocial, incluindo a combinação de dieta saudável e exercícios regulares, não apenas pela quantidade de suor produzido.

4. É preciso treinar todos os dias – Mito!

A frequência e a intensidade dos treinos devem ser equilibradas com períodos de descanso para permitir a recuperação do organismo. Eduardo Netto explica que a regularidade da atividade física é importante, mas a qualidade do estímulo e a recuperação adequada também. Ele incentiva o descanso com qualidade.

5. O melhor horário para treinar é de manhã – Mito!

Segundo Netto, não existe um melhor horário para treinar, pois o ideal é se exercitar no momento que mais se encaixar na rotina. A regularidade e a consistência dos treinos são mais importantes do que a hora específica do dia em que você se exercita.

6. Fazer exercícios em jejum aumenta a queima de gordura – Mito!

“A revisão da literatura sugere que existem poucas evidências para apoiar a ideia que a prática de exercícios em jejum proporciona aumento na oxidação de gordura. A recomendação é evitar realizar exercícios durante o jejum, principalmente ao praticar atividades de alta intensidade”, afirma Netto.



7. Pessoas mais velhas não podem levantar peso – Mito!

A ideia de que pessoas mais velhas não podem levantar peso é um mito, uma vez que o treinamento de força traz importantes benefícios para os idosos. A musculação proporciona desde a redução do risco de doenças crônicas até a melhoria do estilo de vida.

Fonte: Metrópoles