De dormir pelado a nunca acordar sonâmbulo: 10 mitos e verdades sobre sono

Você já deve ter ouvido que não se deve acordar um sonâmbulo, porque isso causaria consequências catastróficas (e até levar à morte). Ou então que pessoas que falam durante o sono “sempre dizem a verdade”. Mas será que é verdade?

Conversamos com especialistas para debater esses e outros mitos e verdades relacionados ao sono, para tirar de vez as dúvidas. Confira a seguir:

1. Adolescentes precisam dormir mais horas do que adultos: verdade

Adolescentes precisam dormir, em média, de 8 a 10 horas por noite, enquanto os adultos, cerca de 7 a 9 horas. A diferença é pequena, mas existe.

É importante lembrar que na adolescência ocorre alteração no ritmo circadiano (relógio biológico), o que provoca uma tendência natural de dormir e acordar mais tarde, conforme explica Alexandre Akio Nakasato, otorrinolaringologista e médico do sono.

“Entretanto, compromissos escolares e outras atividades fazem com que adolescentes acordem cedo e acabem não dormindo o suficiente, levando à sonolência excessiva e à irritabilidade durante o dia. Isso realça a impressão que os adolescentes precisam de muito mais tempo de sono que os adultos.”.

2. A melhor posição para dormir é de bruços, pois ajuda a digestão: mito

Pelo contrário, segundo a médica nutróloga e psiquiatra Liliane Oppermann, essa é uma posição ruim, pois pode atrapalhar a digestão e também a respiração. Isso porque dormir de bruços aperta a barriga e favorece o refluxo gastroesofágico. Além disso, existe uma torção da coluna, o que também não é indicado do ponto de vista ortopédico.

“A melhor posição é de lado, pois isso melhora o retorno venoso (fluxo de sangue das veias para o coração)”, explica a médica. Segundo ela, é importante alternar os lados, apesar de o esquerdo ser o melhor. “Isso favorece não criar uma postura viciante de sono”, completa.

3. Crianças sonham mais do que adultos: provavelmente verdade

A pediatra Cecília Gama explica que bebês e adultos tendem a sonhar na mesma proporção, mas os bebês passam mais tempo na fase de sono REM, em que os sonhos são mais vívidos.

“Embora os bebês possam ter mais sonhos por noite, os adultos se lembram mais deles, por terem mais memórias. Então é difícil ter certeza se bebês sonham mais do que adultos, mas é provável que tenham sonhos mais frequentes, devido ao padrão do sono”, diz Gama.

O médico Nakasato ainda acrescenta que o sono REM é crucial para o desenvolvimento cognitivo e emocional das crianças. “Durante essa fase, o cérebro consolida as memórias e processa informações importantes para o aprendizado. Por isso, é natural que as crianças tenham uma maior quantidade de sono REM em comparação com adultos”, diz…

4. Homens dormem melhor do que mulheres: mito

Em geral, as mulheres têm mais insônia que os homens, mas os homens têm um risco maior de terem apneia do sono (pausas na respiração durante o sono). “Quando se fala em sono, nem sempre quantidade significa qualidade. Muitas pessoas que dormem muito e em qualquer lugar podem ter um sono interrompido por despertares decorrentes de pausas respiratórias ou por algum outro transtorno do sono”, lembra Nakasato.

5. Ficar muito tempo em privação de sono pode matar uma pessoa: provavelmente mito

É realmente muito improvável que isso aconteça. “Primeiro que é quase impossível ficar privado de sono de forma absoluta. O sono é uma atividade biológica tão importante que a pessoa acaba caindo nos braços de Morpheus [deus do sono na mitologia grega] mesmo tentando ficar acordada”, explica Nakasato.

Ele, inclusive, cita uma curiosidade, lembrando que o Guinness World Record registra que um homem chamado Robert McDonald ficou quase 19 dias acordado em 1986. “Dez anos depois, a Guinness World Record parou de fazer o registro desse tipo de recorde devido ao grande risco de dano à saúde”, diz.

A privação crônica do sono, ou seja, dormir em quantidades insuficientes diariamente, pode aumentar o risco de doenças que podem levar ao óbito, como doenças cardiovasculares e diabetes, além de aumentar o risco de desenvolver transtornos mentais.

6. Ninguém dorme de forma ininterrupta a noite toda: verdade

O sono tem quatro fases, sendo três delas de sono não REM e uma do REM propriamente dito. A primeira fase é da vigília, uma transição até o sono de fato, que dura poucos minutos. A segunda fase é intermediária, quando respiração, batimentos cardíacos e atividade do cérebro diminuem, durando de 10 a 25 minutos. Na fase três vem o sono profundo, que dura de 20 a 40 minutos. Por fim, vem o REM (rapid eye movement, ou movimento rápido dos olhos), fase mais profunda do sono que se repete algumas vezes ao longo da noite.

“Porém, não necessariamente do sono profundo você vai ao REM. Muitas vezes, você pode voltar ao sono mais leve, por exemplo. Em geral, as pessoas têm em torno de quatro a cinco ciclos por noite. E nesses momentos em que o ciclo se finaliza, a pessoa pode estar num estado de vigília, que praticamente acorda, mas muitas vezes ela não lembra”, fala Oppermann.

É importante dizer que acordar e voltar a dormir rapidamente não necessariamente é um problema, desde que isso não leve ao aumento da sonolência no dia seguinte.

7. Pessoas que falam enquanto dormem sempre falam a verdade: mito

Segundo Nakasato, as pessoas que falam enquanto dormem, num episódio também conhecido como sonilóquio, podem estar apenas expressando pensamentos aleatórios ou sonhos que não refletem necessariamente a verdade ou a realidade. Muitas vezes, ainda, as pessoas com sonilóquio vocalizam sons incompreensíveis e sem nenhuma conexão com a realidade.

8. É muito perigoso acordar uma pessoa sonâmbula: mito

Acordar uma pessoa sonâmbula não tende a oferecer grandes riscos (assim como acordar qualquer pessoa dormindo), apenas vai deixá-la confusa, já que ela se lembra que foi dormir na cama e acorda em um local diferente. “Nesses casos, é recomendado tentar orientar a pessoa de volta para cama com cuidado, sem acordá-la bruscamente”, fala o médico.

Por isso, se uma pessoa sonâmbula estiver em uma situação de perigo, por exemplo, é importante acordá-la sim. O que é indicado é não gritar e assustar a pessoa, mas sim um acordar leve, com tranquilidade e já sabendo que ela pode ficar confusa.

9. Dormir pelado é bom e faz bem: inconclusivo

Alguns benefícios são relacionados ao dormir sem roupa, como um melhor controle da temperatura corporal e melhor ventilação da área íntima, sobretudo em mulheres. Porém, Nakasato lembra que, para dormir bem, as pessoas devem estar confortáveis. “Então tanto faz estar pelada ou vestir um pijama, desde que a pessoa se sinta bem”, completa.

10. Algumas pessoas têm sonhos que podem ser premonitórios: mito

A ciência não comprova a existência de sonhos premonitórios. “Os sonhos são geralmente uma manifestação do subconsciente e das experiências vividas, mas se eu sonhar com números da Mega-Sena acumulada, com certeza vou fazer uma ‘fezinha’ com esses números”, brinca o médico Nakasato.

Fontes: Alexandre Akio Nakasato, otorrinolaringologista pela Faculdade de Medicina da USP e pela Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-Facial, especialista em medicina do sono com título concedido por notório saber pela Associação Médica Brasileira, médico do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP; Cecília Gama, pediatra neonatologista e pediatra integrativa e humanizada graduada pela Unifeso – Faculdade de Medicina de Teresópolis, e com pós-graduação em pediatria integrativa (Isbrae-SP); Liliane Oppermann, nutróloga com título de especialista há 15 anos pela Abran (Associação Brasileira de Nutrologia), pós-graduada em prática ortomolecular.

Fonte: UOL