Governo do Estado amplia vacinação contra dengue para crianças e adolescentes

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre), expande a partir desta segunda-feira, 26, o público para o programa de vacinação contra a dengue. Destinado, inicialmente, a crianças de 10 a 11 anos, a campanha agora se estende para adolescentes até 14 anos, 11 meses e 29 dias de idade nos municípios do Baixo Acre. Esta faixa etária foi identificada como a mais susceptível a hospitalizações decorrentes da doença, dentro do grupo de 6 a 16 anos.

A logística de distribuição das vacinas já está em curso, com equipes do Programa Nacional de Imunizações no Acre (PNI/AC) trabalhando intensamente para disponibilizar o imunizante nos centros de distribuição do Baixo Acre.

A coordenadora do PNI/AC, Renata Quiles, resumiu a estratégia: “Dado o número baixo de doses aplicadas até o momento e o grande estoque ainda existente nos municípios do Baixo Acre, estamos abrindo a vacinação para os adolescentes de 10 a 14 anos na regional do Baixo Acre. Se a procura continuar baixa, enquanto houver estoque, iremos sinalizar para o Ministério da Saúde formalizar uma solicitação de extensão da vacinação para as outras regionais de saúde do estado. Convocamos aos pais para que vacinem seus filhos e evitaremos, assim, casos graves da doença”.

O Acre foi o primeiro estado da Região Norte a iniciar a vacinação contra a dengue. A expectativa é vacinar, inicialmente, 17.810 jovens nessa faixa etária do público-alvo em 11 municípios, sendo eles: Rio Branco, Acrelândia, Bujari, Plácido de Castro, Porto Acre, Senador Guiomard, Capixaba, Santa Rosa do Purus, Sena Madureira, Manoel Urbano e também Jordão. Já foram vacinadas 770 crianças nos municípios do Baixo Acre.

Para receber a vacina, as crianças devem estar acompanhadas por um responsável maior de 18 anos, que precisará apresentar a carteirinha de vacinação, documento de identificação, preferencialmente Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou cartão do Sistema Único de Saúde (SUS).

Balanço Dengue 23/02/2024

Acrelândia: 23 doses

Bujari: 21 doses

Capixaba: 13 doses

Porto Acre: 10 doses

Senador Guiomard: 28 doses

Sena Madureira: 92 doses

Jordão: 102 doses

Santa Rosa do Purus: 1 dose

Rio Branco: 423 doses

Plácido de Castro: 10 doses

Manoel Urbano: 47 doses

Total: 770 doses

Veja abaixo a lista de onde a vacina estará disponível para os adolescentes de 10 e 11 anos:

Acrelândia:

UBS Norton Vitorino

Bujari:

UBS Raimunda Porfírio

Jordão:

UBS Antonio Rodrigues Dourado

Plácido de Castro:

UBS João de Deus

Capixaba:

Centro de Saúde Idelfonso Cordeiro

Rio Branco:

1. Crie

2. Policlínica Barral y Barral

3. Urap Eduardo Assmar

Senador Guiomard:

UBS Maria do Socorro

Manoel Urbano:

UBS Inácio Ribeiro

Sena Madureira:

UBS Lauro Fontes

UBS Aguinado Nunes

Santa Rosa:

UBS Paulo Alcione Marques

Porto Acre:

Sede: UBS Maria Soledade Soares Gadelha

Vila Incra: UBS Raimunda Bitencount

Vila DO V: UBS Ilda Barbosa de Souza

Tocantins: UBS Álvaro Araújo Nobre

Vila Caquetá: UBS Daniel Gledsom Lucena