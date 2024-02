Atirador de elite dispara na mão de homem que fazia filho de refém em Fortaleza

Um homem foi atingido por um tiro na mão após atirar na esposa e fazer o filho de refém, na noite deste domingo (25), em Fortaleza. O suspeito foi conduzido para uma delegacia. Segundo a Polícia Militar, o acionamento aconteceu por volta das 18h para a ocorrência de um homem que invadiu um estabelecimento comercial após atirar em uma mulher e manter a criança de refém.

Ao chegar ao local, os agentes solicitaram o BOPE, pois o homem apontava um revólver para a cabeça do filho. Os policiais militares do BOPE iniciaram a negociação, porém foi necessária a intervenção do atirador de precisão (sniper), que, com um disparo, fez com que o indivíduo soltasse a arma, proporcionando ação do time tático para prender o suspeito.

Após não ter sucesso nas negociações para libertação da criança, um atirador de precisão (sniper) disparou contra a mão do suspeito, fazendo com que ele soltasse a arma. A criança foi resgatada sem ferimentos e a mulher, que é esposa do suspeito e sofreu duas lesões, foi socorrida com vida ao Instituto Doutor José Frota (IJF), onde está sob cuidados médicos. Não há informações sobre seu estado de saúde.

O criminoso foi conduzido para a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Fortaleza, onde foi autuado em flagrante por tentativa de feminicídio. O homem foi colocado à disposição da Justiça. Foi apreendido um revólver calibre 38 com 16 munições, sendo duas já usadas.