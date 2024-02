Preso engole lâmina de barbear pela 2° vez para tentar fugir de hospital no Acre

Um detento que havia fugido do Pronto-Socorro de Rio Branco e foi capturado em Cruzeiro do Sul e levado para o presídio Manoel Neri, tentou repetir o ato no município. Por duas vezes, ele engoliu lâminas de barbear e foi levado para atendimento médico no Pronto-Socorro do Hospital do Juruá.

A última vez foi na noite dessa terça-feira, 7, quando o detento foi atendido pelo médico Marlon Holanda, que retirou a lâmina de barbear do preso. O profissional, especialista em endoscopia e colonoscopia, comentou nas redes sociais sobre a dificuldade enfrentada pela equipe devido à complexidade do caso.

O diretor do presídio, Elvis Barros, relatou que o detento reclamou estar sangrando e foi encaminhado para o hospital. “Talvez forçando uma internação. Há alguns meses ele havia engolido outra lâmina de barbear”, disse, citando que logo depois da retirada da lâmina o homem, que não teve o nome divulgado, foi levado de volta para o presídio Manoel Neri.

“O detento encontra-se em bom estado de saúde e já retornou à sua cela. É importante destacar que os presos têm acesso a objetos de higiene pessoal dentro das celas, o que inclui lâminas de barbear”, contou Elves.