Governo do Estado elenca mais de 430 agentes de segurança para atuar no Carnaval do Acre

O Governo do Acre realizou na manhã desta quarta-feira, 7, uma reunião com as forças de segurança do Acre, onde definiu as estratégias que devem ser adotadas durante as cinco noites do Carnaval 2024, entre elas, a presença de mais de 430 agentes das forças de segurança do estado, que devem garantir a tranquilidade dos foliões na capital e nos municípios do interior do Acre. A coletiva de imprensa ocorreu na sala de situação da Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp).

O secretário-adjunto da Sejusp, coronel Evandro Bezerra, divulgou o plano de ação e disse que as forças de segurança devem atuar para garantir a tranquilidade dos foliões. “Esse planejamento foi executado de forma conjunta que atuaram diretamente na segurança do Carnaval. O planejamento da segurança do Carnaval contou com a presença de cerca de 80 a 150 integrantes de segurança privada, além de toda a força operacional da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Polícia Penal, do Departamento de Trânsito, do Corpo de Bombeiros e do ISE”, explicou.

Bezerra destaca ainda que a Polícia Civil atuará com equipes das delegacias, principalmente, com efeito, a atender às demandas levadas às delegacias e também com presença policial na proximidade do evento.

O comandante-geral da Polícia Militar do Estado do Acre, coronel Luciano Dias, revelou que as expectativas são boas em relação à segurança dos foliões – que devem estar presentes nas festas da prefeitura na Praça da Revolução e do governo na Gameleira. “A expectativa é boa, assim como os outros, para que a gente tenha um carnaval tranquilo. O policiamento está sendo reforçado, assim como a gente fez no final de ano, para que haja todo o efetivo necessário para suprir nossas demandas”, ressaltou.

A diretora-operacional da Polícia Militar, coronel Marta Renata, destacou que, somente na capital, devem atuar cerca de 150 militares destinados ao Carnaval do governo e da prefeitura. “150 militares na capital, 100 segurança por noite específico só para os locais do evento. Também teremos policiais no entorno”, declarou.

A militar ainda mencionou que dos 22 municípios acreanos, 9 municípios terão festas públicas de carnaval. “A gente destinou 180 militares aos municípios. Quero dizer que nenhum serviço da polícia militar será prejudicado. A gente conta com câmeras de monitoramento no evento”, comentou.

O que diz a segurança pública

Segundo o governo, cada força vai operacionalizar em um eixo. O Corpo de Bombeiros vai vistoriar antecipadamente os espaços onde acontecerão a festa, como também estarão no dia realizando atendimento pré-hospitalar.

Já a Polícia Militar vai realizar policiamento ostensivo a pé, assim como patrulhamento em rodovias e estradas, juntamente com o órgão fiscalizador de trânsito. A Polícia Civil disponibilizará uma delegacia para as ocorrências do carnaval, otimizando os serviços da PM e do IAPEN com acompanhamento dos monitorados. Além do vídeo monitoramento de todos os acessos, ruas e praças dos locais de eventos, pelo Centro Integrado de Comando e Controle da SEJUSP-AC.

O evento carnavalesco conta com apoio da Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Penal, Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC), Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e Emergência (SAMU). A programação inicia na sexta-feira, 9, e segue até a terça-feira, 13 de fevereiro.