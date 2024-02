Prefeitura deve lançar concurso com 1,3 mil vagas em Rio Branco

O concurso público geral da prefeitura com 1,3 mil vagas deverá ser lançado ainda neste mês de fevereiro – mais precisamente após o carnaval. A informação foi confirmada pelo prefeito Tião Bocalom (PP) nesta terça-feira, 6.

O chefe do executivo municipal deixou claro que o certame seria publicado até o final de 2023, mas acabou sendo adiado devido a problemas com a banca do Rio de Janeiro. Agora, a banca organizadora do concurso público será o Instituto Verbena.

Ao ac24horas, o secretário de administração, Jonathan Santiago, revelou que as vagas são para todas as áreas de atuação, sendo para candidatos de nível fundamental, médio e superior.

Santiago contou ainda que o concurso atende a uma recomendação antiga do Ministério Público e do Tribunal de Contas. “Além disso, é uma promessa do prefeito Bocalom’, comentou.