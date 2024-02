Homem com as mãos amarradas é encontrado morto às margens de igarapé em Rio Branco

Por Davi Sahid

O corpo do jovem Leandro Barbosa Souza, de 18 anos, foi encontrado avançado de decomposição com as mãos amarradas na noite desta desta terça-feira, 6, às margens de um igarapé, numa área de mata no bairro da Paz, em Rio Branco.

O cadáver foi encontrado por populares que estavam passando pela área de mata próximo a travessa Banho de Cheiro.

A Polícia Militar foi acionada e quando chegaram ao local encontraram o corpo em estado de decomposição com as mãos amarradas. O corpo de Bombeiros também esteve no local e ajudou no regaste do corpo.

A área foi isolada para os trabalhos do Perito em criminalística. Após o término o cadáver foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para a realização dos exames cadavéricos.

De acordo com informações de familiares, Leandro era usuário de drogas e Havaí saído recentemente de um centro de recuperação para dependentes químicos e estava desaparecido há dias.

O caso segue sob investigação dos Agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE) e depois ficará a disposição da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP).