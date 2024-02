MPAC solicita plano de ação para fiscalização de presos monitorados durante o Carnaval

A Promotoria de Justiça Especializada de Tutela do Direito Difuso à Segurança Pública do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), solicitou à Secretaria de Estado de Segurança Pública do Acre (Sejusp) e ao Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen) o envio de planos de ação detalhados quanto à fiscalização de presos em monitoramento eletrônico e outras informações para garantir a segurança durante o período carnavalesco.

Segundo os ofícios assinados pelo promotor de Justiça Rodrigo Curti e encaminhados ao secretário de Estado de Segurança Pública, José Américo de Souza Gaia, e ao presidente do Iapen, Alexandre Nascimento de Souza, o MPAC pede, no prazo de 24 horas, o envio dos planos relativos à otimização das ações de fiscalização de presos em monitoramento eletrônico, bem como o encaminhamento de informações como áreas de exclusão e escala de plantão das equipes de segurança.

Ainda de acordo com o documento, o órgão controlador solicitou ainda que, ao término do Carnaval, sejam enviados à Promotoria de Segurança Pública relatórios das ações desenvolvidas pela Sejusp e Iapen, em conformidade com as diretrizes estabelecidas pela Resolução 412, de 23 de agosto de 2021, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

O MP salienta que as solicitações fazem parte da Notícia de Fato instaurada pela Promotoria que visa averiguar as providências adotadas pelo Estado do Acre e pelo Município de Rio Branco para garantir a segurança pública nos eventos “Carnaval da Família”, promovido pelo Governo do Estado, e “Rio Branco, Folia e Tradição”, promovido pela Prefeitura de Rio Branco, que terão início na próxima sexta-feira, 9 de fevereiro na capital.

Com informações da Agência de Notícias do Ministério Público do Acre