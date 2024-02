Popó detona Bambam e vence por nocaute em 36 segundos luta em São Paulo

Bambam passou a semana dizendo que ia chocar o mundo. Ao subir no ringue, o fisiculturista estava acompanhado da boneca Maria Eugênia, companheira desde o reality show, em 2002, e manteve o discurso: “Vou chocar, sim”.

Já Popó foi acompanhado ao ringue pela esposa e nutricionista Emilene Juarez, vencedora de uma das lutas preliminares do card. O pugilista levou os quatro cinturões de campeão mundial de boxe.

Antes do combate, os dois lutadores não tocaram as luvas adversárias, como é praxe no esporte.

Popó massacra Bambam

Com 13 segundos de luta, Popó chegou a derrubar Bambam. Mas o nocaute veio logo em seguida, aos 36,14 segundos, com uma sequência de golpes. Um massacre!

No discurso da vitória, Popó valorizou o poder de Bambam para divulgar o evento e encher a casa.

“Digo com toda a humildade, com todo respeito ao Bambam, ele foi responsável por toda essa casa estar cheia. O que ele me provocou, ele provocou tipo assim, ‘quero ver esse Popó derrubar esse cara’. Quem está aqui veio pra ver isso, não só por causa de mim. Ele foi o cara que fez todo o marketing, que encheu e deu todas as audiências”.

Em seguida, Popó lembrou que foi muito desrespeitado nos dias que antecederam a luta.

“Você me desrespeitou muito. Você desmereceu meu boxe, meu esporte. Quando você desmerece alguém que é do esporte, você está desmerecendo o boxe. Me respeita, respeita a minha família. Deu até as costas pra mim de tão frouxo que você é. Você falou que seu soco é tipo um foguete, mas é tipo o do Elon Musk, deu de ré”.

Carreira de Popó

Natural de Salvador, Popó integra o Hall da Fama do Boxe, foi tetracampeão mundial em duas categorias, pesos superpena e leve, e supercampeão mundial unificado de boxe em duas organizações, a WBO e a WBA.

Com 1,68 de estatura, Popó tem um cartel de 43 lutas, com 41 vitórias e apenas duas derrotas.

Carreira de Bambam

Já Kleber Bambam, de 1,85m de estatura, foi o primeiro campeão do reality show Big Brother Brasil, da TV Globo, em 2002, quando recebeu 68% dos votos do público. Durante o programa, criou a boneca boneca Maria Eugênia para evitar a solidão. Após o programa, Bambam se tornou ator, participou de programas de TV, contracenou em filmes e logo iniciou a carreira como fisiculturista nos Estados Unidos.

Luta de exibição também em 2022

Na primeira edição do FMS, em janeiro de 2022, Popó já havia realizado um combate de exibição contra o humorista e influenciador digital Whindersson Nunes. A luta terminou empatada por decisão dos juízes, uma vez que o pugilista não conseguiu o nocaute.

MC Gui nocauteia Nego do Borel

Em luta anterior, o funkeiro MC Gui derrotou o cantor e ator Nego do Borel por nocaute técnico no terceiro round.