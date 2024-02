Polícia Militar apreende 23 kg de droga em propriedade rural de Porto Acre

Por Davi Sahid

Uma ação dos Policiais Militares do 3° Batalhão resultou na apreensão de 23 kg de entorpecente na tarde desta quarta-feira, 7, em uma área de mata em uma propriedade rural abandonada no Ramal da Professora, no km 20, da Rodovia AC-10, em Porto Acre.

A guarnição Policial recebeu denúncias via COPOM que quatro homens suspeito em dois veículos, um modelo Virtus e uma caminhonete Hilux estavam trafegando no ramal da Professora, para cometerem possíveis furtos de gado. Os Policiais se deslocaram até ao local e encontraram inicialmente a caminhonete Hilux com os três suspeitos e depois encontraram o veículo Virtus atolado. Em posse do trio não foi encontrado nada de ilícito, apenas que dois dos abordados já tinham passagens pela justiça e não possuíam mandado de prisão. Ao perguntarem o que eles faziam no ramal, o trio respondeu que iriam comprar gado para vender na Bolívia em seguida os Policiais liberaram os três homens.

Os Policiais retornaram a base e depois e 1 hora voltaram ao Ramal da Professora para averiguar se o trio estava no local. Os militares encontraram os denunciantes que indicaram a casa abandonada em uma chácara aonde os três suspeitos estavam. A guarnição adentrou a propriedade que estava com a porteira aberta fez busca nas imediações da residência e encontraram na mata dentro de uns sacos 21 barras de oxidado de cocaína, totalizado 23 kg do entorpecente, material para embalo, fôrmas e uma balança de precisão.

A droga foi apreeendida e encaminhada a Delegacia deu Repressão ao Narcotráfico (DENARC) em Rio Branco para os devidos procedimentos.

A Polícia informou a reportagem que a droga apreendida deu um prejuízo de aproximadamente R$ 400 mil a organização criminosa.