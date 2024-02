Polícia Civil do Acre reforça efetivo durante Carnaval em todo o estado

A Polícia Civil do Acre (PCAC) está intensificando suas ações durante o período do Carnaval, que acontece de 9 a 14 de fevereiro. Com o intuito de assegurar a segurança dos cidadãos acreanos e dos visitantes, todas as delegacias especializadas terão um efetivo adicional a partir desta sexta-feira, 9. Além disso, as delegacias de Flagrante e de Atendimento à Mulher manterão seus serviços em funcionamento 24 horas.

Considerando a natureza singular do evento carnavalesco, as delegacias regionais, incluindo as do interior do estado, também receberão reforços. A Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) e a Polícia Técnico-Científica estarão em prontidão para auxiliar nas operações policiais.

De acordo com o delegado-geral da PCAC, Dr. Henrique Maciel, o objetivo é proporcionar um Carnaval tranquilo e seguro para todos os cidadãos acreanos e visitantes. “Estamos preparados para lidar com qualquer situação que possa surgir e garantir que a festa transcorra sem incidentes graves”, disse Maciel.

Com essa iniciativa, a Polícia Civil do Acre demonstra seu compromisso em manter a ordem e a segurança durante o período festivo, visando o bem-estar da comunidade e o sucesso do evento.