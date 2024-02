Palco começa a ser montado para o Carnaval de Rio Branco

A Prefeitura de Rio Branco iniciou nesta segunda-feira, 5, a montagem do palco onde se apresentarão as atrações do Carnaval Rio Branco Folia, Tradição e Alegria, que começa na próxima sexta-feira, 9. Com isso, a rua Rui Barbosa está bloqueada para o tráfego na esquina com a avenida Getúlio Vargas.

Na sexta-feira, a festa terá início com a escolha das realezas (rainha e rei momo). As apresentações musicais serão Emerson Aguiar, Álamo Kário, Hugo Brown, Banda Arregaça-aê, e DJ Lauro Félix. Veja a programação completa:

Dia 09/02 (sexta-feira) – 18h

Escolha das realezas (rainha e rei momo)

Emerson Aguiar

Álamo Kário

Hugo Brown

Banda Arregaça-ê

DJ Lauro Félix

3h – Encerramento

Dia 10/02 (sábado) – 18h

Escolha das realezas (rainha gay e trans)

Neto Barcelar

Álamo Kário

Wanderley Andrade

Eduardo Casseb

Carlinhos Bahia

DJ El Mascarado

3h – Encerramento

Dia 11/02(domingo) – 16h

Baile infantil e para idosos

Escolha das realezas (rainha e rei momo mirim e rainha e rei momo da terceira idade)

Richard Bader

Yuri Vargas

Os Mugs

Banda Pegada Prime

Levada do Gueto

DJ Black Júnior

3h – Encerramento

Dia 12/02 (segunda-feira) – 18h

Alessandro Brain

Sandra Melo

Elias Sarkis e Banda

Iana Sarkis e Banda

DJ Marcelo Cordeiro

3h – Encerramento

Dia 13/02 (terça-feira) – 16h

Baile infantil e idosos

18h30 – Desfile e concurso dos Blocos Carnavalescos e apresentação dos Blocos infantil e idosos

Resultado do Concurso dos Blocos Carnavalescos

Belmont

Ferdiney Rios e Banda

Eduardo Casseb

Sandra Melo

DJ Todinho

3h – Encerramento