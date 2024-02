Justiça acata pedido do MP e decreta prisão de motorista que atropelou e matou mãe e filho

A juíza Mirla Regina da Silva acolheu o pedido do Ministério Público do Acre (MP-AC) e determinou a prisão do motorista de caminhão Florisvaldo Ribeiro dos Santos, que atropelou e matou mãe e filho em uma parada de ônibus na rodovia AC-40. A informação foi divulgada pelo G1-AC nesta segunda-feira, 5.

Florisvaldo foi preso, mas liberado no domingo, 4, durante audiência de custódia. Na nova decisão, a justiça expediu nova prisão preventiva. “Expeça-se novo mandado de prisão, ainda em flagrante, diante da circunstância destes autos”, diz trecho do despacho.

Natasha Caroline Souza Gomes, 25 anos, morreu na sala de emergência do Pronto-Socorro de Rio Branco. Já o filho, Isaac Gomes Cavalcante, de 8 anos, morreu ainda no local do acidente, nas proximidades da curva do Itucumã, bairro Santa Maria.

Ambos estavam na parada de ônibus quando o caminhão, conduzido por Florisvaldo dos Santos, invadiu a contramão e atingiu a estrutura.