IC identifica corpo de homem encontrado amarrado, com marcas de agressões de ripa

Por Davi Sahid

O Instituto de Criminalística do Acre identificou na tarde desta segunda-feira, 5, o corpo encontrado com os pés e as mãos amarradas com marcas de agressões de ripa e queimaduras de ferro de passar elétrico, que foi encontrado no km 11, às margens da estrada do Mutum, em Rio Branco. Trata-se de Fernando dos Santos Gomes, de 25 anos.

O cadáver foi encontrado por um colono que mora na região que estava passando no local do crime.

A Polícia relatou a reportagem, mais sobre o homicídio de Fernando. A vítima além de ter sido torturada com golpes de ripas e queimaduras de ferro elétrico, também foi submetido a choque elétrico.

A Equipe de Pronto Emprego (EPE) da Polícia Civil segue com a investigações em busca que identificar os criminosos que mataram Fernando.