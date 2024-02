Número de pessoas em abrigos já passa de 1,3 mil na Capital

Com o Rio Acre subindo a cada hora, aumenta também o número de famílias desabrigadas.

Conforme última atualização da prefeitura de Rio Branco na manhã desta quarta-feira, 28, apenas nos abrigos públicos, improvisados em escolas e no Parque sede Exposições, sem contabilizar aqueles que optaram pela casa de parentes e amigos, o número de desabrigados já é de 1.377 pessoas, totalizando 449 famílias.

Do total de famílias desabrigadas, quase 70% estão no Parque se Exposições. As demais, estão distribuídas em oito escolas, sendo que uma delas, a Escola Chico Mendes, no bairro Santa Inês, é exclusiva para famílias com crianças portadores do Transtorno do Espectro Autista (TEA).