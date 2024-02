Polícia Militar recupera veículo roubado no Morada do Sol

Militares do 3° Batalhão de Polícia Militar recuperam veículo e bens roubados de residência, na noite de terça-feira, 27, no bairro Morada do Sol.

Os militares foram informados pelo COPOM sobre o roubo de um veículo e as características do carro e dos envolvidos. A equipe policial iniciou patrulhamento e avistou o carro com três indivíduos em seu interior.

A equipe policial realizou a abordagem e constatou que o veículo era produto de roubo, e em seu interior estavam aparelhos elétricos (dois televisores, videogame) facas, e um simulacro de arma de fogo, em conversa com os suspeitos, eles assumiram o crime.

Os militares encaminharam os envolvidos à delegacia de flagrantes (Defla), juntamente com veículo e bens recuperados para que fossem tomadas as providências cabíveis ao fato.