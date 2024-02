Na Caixa, Barbary cobra instalação de postos de atendimento em municípios do interior

O deputado federal Zezinho Barbary (PP) foi recebido na manhã desta quarta-feira 07, pelo presidente da Caixa Econômica Federal (CEF), Carlos Vieira, para reiterar pedido de instalação de postos de atendimento da instituição financeira, nos municípios de Porto Walter, Jordão e Santa Rosa do Purus. O parlamentar justifica que esses municípios não dispõem de postos de atendimento avançado para realização das operações bancárias e que somente os terminais “Caixa Aqui” não atendem mais as demandas da população.

Zezinho Barbary também solicitou reajuste da tarifa repassada aos donos de estabelecimentos comerciais que abrigam terminais de atendimento Caixa Aqui, como forma de incentivar a prestação do serviço.

“Esses municípios de difícil acesso só tem, hoje, um correspondente bancário, o Caixa Aqui, que muitas vezes não conseguem atender nem 30% da demanda da população, principalmente dos programas sociais”.

Carlos Vieira, foi bastante receptivo com as reivindicações do parlamentar e, se comprometeu em avaliar, imediatamente, as condições de atendimento nos municípios. “Nossa equipe técnica irá fazer os estudos para a elaboração do projeto-piloto de posto de atendimento avançado a ser implantado inicialmente em Porto Walter, em parceria com a Prefeitura Municipal e, posteriormente, nos demais municípios. Irei pessoalmente a Porto Walter para o lançamento do projeto-piloto no Acre” – garantiu Carlos Vieira.

O presidente garantiu que a CEF elabora medidas inovadoras, tais como o lançamento do cartão de débito para os beneficiários do programa Bolsa Família por meio de uma conta bancária simplificada. Com essa modalidade, disse ele, o beneficiário poderá, além do saque, efetuar pagamentos através do cartão.