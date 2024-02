Empresário Ivo morre vítima de infarto em Cruzeiro do Sul

O empresário e pecuarista Ivo Tomé de Oliveira, de 80 anos, morreu nesta quarta-feira, 7, no Hospital Regional do Juruá, em Cruzeiro do Sul. A causa da morte foi infarto.

Natural de Cruzeiro do Sul, Ivo atuou nos ramos de navegação e de material de construção. Atualmente, se dedicava à pecuária.

A prefeitura de Cruzeiro do Sul publicou uma Nota de Pesar. ” A prefeitura de Cruzeiro do Sul lamenta com pesar a morte do empresário Ivo Tomé e se solidariza com a família enlutada”, cita a Nota assinada pelo prefeito Zequinha Lima.

O presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Cruzeiro do Sul,Tarcísio Barbary, lamentou a morte de Ivo Tomé e ressaltou a contribuição dele para o desenvolvimento da região. “Ele merece respeito por tudo que conquistou e pelos empregos que gerou em sua vida empresarial”, disse.