Mulher é atropelada ao sair de balneário em Rio Branco e vai parar no Pronto-Socorro

Por Davi Sahid

Tamile Silva, de 28 anos, foi atropelada na tarde desta sexta-feira, 2, no km 5, da Rodovia AC-10, Estrada de Porto Acre na zona rural de Rio Branco.

Segundo informações de populares, Tamiles e um amigo estavam bebendo no Balneário Ilha do Sol, deixaram o local e, enquanto caminhavam pela lateral da estrada em direção a zona urbana de Rio Branco, ela foi atropelada por um motorista não identificado em um veículo de cor branca, que seguia no sentido Porto Acre-Rio Branco. Com o impacto Tamiles foi arremessada, bateu fortemente a cabeça ao solo, vindo a ter perda momentânea de memória. Após atropelar a mulher, o motorista fugiu do local.

Ao perceber a amiga ferida, o companheiro que estava em estado visível de embriaguez buscou ajuda de uma pessoa que passava no local em um veículo, que a levou ao Pronto-Socorro de Rio Branco. Tamiles chegou ao hospital com ferimentos na testa, um corte na cabeça e escoriações pelo corpo, mas seu estado de saúde é estável.

Até o momento, a Polícia Militar não foi notificada sobre o acidente, e nenhum boletim de ocorrência foi registrado.