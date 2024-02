Jorge Viana anuncia investimentos do governo Lula no estado do Acre e a vinda de ministros

Aproveitando o feriado de carnaval para estar no Acre, perto da família e dos amigos, o presidente da ApexBrasil, Jorge Viana, concedeu uma série de entrevistas nesta segunda-feira, 12, aos jornalistas Itaan Arruda, na Rádio Cidade, e Astério Moreira, no Gazeta Entrevista, na TV Gazeta, e também falou com exclusividade ao ac24horas, o presidente da ApexBrasil falou sobre a política de exportações do Governo Lula, a abertura de 96 novos mercados dos produtos brasileiros no mundo, da agenda do governo federal no Acre com a vinda de ministros e sobre a política no estado e no Brasil.

Sobre a eleição municipal, Viana disse que vai ajudar o pré-candidato a Prefeitura de Rio Branco pelo MDB, Marcus Alexandre, e ressaltou que quer o melhor para Rio Branco e disse que Marcus Alexandre é o mais preparado, já provou que é um bom gestor, e vai fazer o melhor por Rio Branco.

Viana enfatizou que não se afastará da política e que deverá ser ser candidato ao Senado em 2026.

Interlocução do governo Lula com o Acre

O presidente da ApexBrasil disse ainda que este ano vai ajudar na interlocução do governo Lula com o Acre, neste sentido informou que uma das estratégias será uma agenda de ministros ao estado para fazer anúncios importantes do governo federal, Viana anunciou que o primeiro ministro a vir ao Acre será o ministro Wellington Dias, Ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, provavelmente no mês de março.