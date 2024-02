Carro que atropelou homem é encontrado com latas de cerveja; condutor está foragido

O carro modelo Polo sedan de cor, conduzido no momento que atropelou e matou na madrugada desta segunda-feira, 12, Ricardo Nascimento Dias, 35 anos, no Centro de Cruzeiro do Sul, foi encontrado pela Polícia Militar no início desta tarde de hoje (12) no Bairro Miritizal.

No carro havia latas de cerveja. A placa do veículo é de outro estado e a Polícia não informou se o proprietário foi identificado.

“A Pm achou o veículo do acidente e estão procurando o condutor. A Perícia da Polícia Civil foi ao local para os trabalhos e a placa é de fora do estado”, citou a Assessoria de Comunicação da Polícia Militar de Cruzeiro do Sul.

O motorista fugiu do local sem prestar socorro à vítima, que morreu no local. O irmão da vítima, o mototaxista José Eudes Nascimento, pede justiça pelo irmão.

“Meu irmão estava atravessando a rua e o condutor deve ter avançado o sinal. Devia estar embriagado. Meu irmão foi arremessado contra o poste. Quando chegamos lá ele já estava morto. A gente pede justiça por ele porque isso não pode ficar assim”, desabafa o irmão de Ricardo.