Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta sexta-feira (16/2)

E é por isso mesmo também que quando nossa humanidade profana a amizade com fofocas, traições e difamações, na inconsciência que atua provoca para si decadências variadas ao se tornar, cinicamente, descrente de que haja qualquer coisa parecida com perfeição, fidelidade, solidariedade, cooperação ou governo honesto e necessário.

Apesar de sermos profanos, ainda assim, de pura compaixão, a Divindade nos estende a mão amiga, protegendo os que buscam proteção, instruindo aos que buscam orientação, e promovendo em nós o autogoverno.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

O jogo é duro, mas é o jogo, e se sua alma se encontra nesse, é porque tem capacidade suficiente de o administrar. Portanto, deixe de lado as incertezas e inseguranças e se lance ao futuro com espírito de aventura.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Parece o fim do mundo, mas é apenas o início de um novo e melhor mundo, que não renasce das cinzas do anterior, porém, é algo completamente diferente, uma ruptura radical com tudo que vinha sendo feito.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

É fato, sua alma não vai conseguir ingressar no futuro desejável carregando os fatos desnecessários do passado. É hora de se despir de conceitos e opiniões completamente ultrapassados, amarras de um passado inglório.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

A vontade de dar um chute no balde aumenta significativamente diante das máscaras que caem e mostram a você nuances dos relacionamentos que antes passavam despercebidas e eram, inclusive, inimagináveis. Outro lado.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Procure os sinais que confirmem suas suspeitas, mas não aja de forma estabanada, porque diante do uso errado que as pessoas façam de sua confiança, é melhor tomar distância do que intervir para cobrar alguma coisa.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Querer mais é legítimo, é para isso que a alma deseja, e se deixando estimular pela força do desejo ela se lança à aventura existencial em busca de novidades, em busca de ter mais, de ser mais também.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Pense grande, mas aja à altura de seus pensamentos, porque senão sua mente ficará congestionada com o tamanho dos sonhos com que precisa lidar, enquanto seu corpo se habitua a dar continuidade à rotina e às tarefas.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

A cada dia uma nova informação que muda bastante a visão do cenário pelo qual sua alma precisa transitar neste momento da vida. É importante você se habituar a esse ritmo, para aproveitar os ventos das mudanças.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Para aproveitar o momento e pensar bem sobre os acontecimentos em curso, é necessário sua alma abrir algumas frentes de diálogo, e se preparar para ouvir o que não quer, tanto quanto dizer o que ninguém quer escutar.