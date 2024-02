Cordão de traficante usado por Deolane Bezerra é avaliado em R$ 200 mil, diz polícia

O cordão de ouro usado pela advogada e influenciadora digital Deolane Bezerra é avaliado em cerca de R$ 200 mil, de acordo com o delegado Rodrigo Coelho, titular da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE), que investiga o tráfico no Complexo da Maré, na zona norte da capital do Rio de Janeiro.

O adereço é atribuído a um chefe do tráfico na favela, Thiago da Silva Folly. TH, como é conhecido, é uma das lideranças do Terceiro Comando Puro (TCP) e foragido da Justiça.

Após a influenciadora publicar fotos e vídeos na sua conta do Instagram com o cordão em uma festa na favela, a polícia busca entender a relação de Deolane com o tráfico no Rio de Janeiro.

Nas redes sociais, ela ostenta uma rotina luxuosa, com roupas e acessórios de grife, dentro de sua mansão.

Relembre o caso

Na madrugada desta quarta-feira (14), Deolane Bezerra foi ao Baile da Disney, na Vila do João, no Complexo da Maré, e publicou vídeos e fotos usando o cordão de outro de TH. Em uma entrevista concedida no local, usando a joia, ela diz: “eu sou o povo, eu sou comunidade e não quero esquecer nunca de onde eu vim.”

A DRE obteve as imagens e declarações e incluiu o material em um inquérito aberto sobre o TCP. A apuração busca entender a relação de Deolane com as lideranças do tráfico local. “Queremos entender quem a convidou, se recebeu presença VIP e se e pegou em armas”, afirma o delegado à CNN.

No momento, a influenciadora é considerada testemunha e, a depender do desenrolar das diligências policiais, pode se tornar investigada e ser até indiciada.

Após a repercussão, a influenciadora, que tem 19,6 milhões de seguidores, voltou às redes sociais e admitiu o uso da joia. “Fui no Complexo da Maré ontem, no Baile da Disney (…) fui bem recebida, não gastei um real, bebi que só o ca****, saí 10 horas da manhã, tirei foto com geral, com cordão, sem cordão. Botaram cordão em mim, tiraram e poucas… Eu sou isso, eu vim da favela e vou continuar indo.”

O que é o Baile da Disney?

A festa frequentada por Deolane, chamada Baile da Disney, aconteceu na Vila do João, no Complexo da Maré. Neste mês, foi realizada entre a última sexta-feira (9) e esta terça-feira (13), a partir das 19h. O último dia do evento teve a presença do cantor Oruam, que acumula 7,1 milhões de seguidores no Instagram.

Já na quarta-feira, a advogada publicou vídeos voltando do evento às 9h47: “Nós não prestamos. “Cêsquerem revoada? Então bora!”. Em outra publicação ela afirma: “Eu não sou município para ter limite. Eu demoro para sair, quando saio eu quero curtir.”

A CNN entrou em contato com a influenciadora e aguarda retorno.