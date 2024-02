Homem tentar fazer “gato” em poste de energia, recebe descarga elétrica e vai parar no PS da capital

Por Davi Sahid

Um homem identificado como Erivan de aproximadamente 40 anos, ficou ferido na tarde desta terça-feira, 26, após receber uma descarga elétrica em um poste de energia situado na rua Surubim no bairro Panorama em Rio Branco.

De acordo com informações de populares que presenciaram o acidente, Erivan foi tentar ligar o cabo de energia elétrica da casa de sua vizinha em um poste de energia de alta tensão para tentar restabelecer a energia, o homem subiu no poste com ajuda de uma escada, recebeu uma descarga elétrica e caiu no solo desacordado.

Famíliares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) através do número 192, que enviaram a ambulância de suporte avançado 01. Os Paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam Erivam em estado de saúde estável ao Pronto-Socorro de Rio Branco. Segundo a Médica do SAMU, o paciente deu entrada no hospital com dores na lombar, porém estava com todos os seus movimentos nos membros inferiores.