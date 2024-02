Pastor perde controle de veículo, colide contra carro e capota na Estrada do Calafate na Capital

Por Davi Sahid

Uma colisão entre dois veículos resultou em um capotamento e deixou o Pastor Aroldo Nazaré Gonçalves Neto, de 45 anos, ferido e preso as ferragens do seu carro na tarde desta terça-feira, 27, na Estrada do Calafate, no bairro Novo Calafate, em Rio Branco.

O acidente ocorreu quando o pastor retornava para casa após comprar frutas em um mercado local. Testemunhas relatam que, no sentido centro-bairro, o carro modelo Gol, de cor branca, placa MZV-1670, conduzido por Aroldo, colidiu com outro veículo estacionado, acoplado a uma carretinha, resultando no capotamento do carro.

Preso às ferragens, o pastor foi socorrido por populares e equipes do Corpo de Bombeiros Militar e SAMU. Utilizando ferramentas especializadas, os bombeiros conseguiram retirar Aroldo do veículo acidentado. Ele foi então encaminhado ao Pronto-Socorro de Rio Branco, apresentando um estado de saúde estável.

A área do acidente foi isolada pelos Policiais Militares do Batalhão de Trânsito para a realização da perícia. O carro do pastor, que estava há seis anos sem licenciamento e seguro obrigatório, foi removido ao Pátio do Detran. O outro veículo envolvido, pertencente a uma empresa de serviços de limpeza e manutenção de ar condicionado, foi liberado.

A família do pastor revelou que, nos últimos dias, Aroldo enfrentou outros incidentes de saúde, incluindo um ferimento na cabeça ao colher cocos. Sofrendo de dores intensas e pressão alta, a família suspeita que esses problemas de saúde possam ter contribuído para o desmaio do pastor enquanto dirigia, resultando no acidente.