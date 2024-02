Gonzaga recebe visita do presidente da Fundhacre, que anuncia retorno da Oficina Ortopédica Móvel

O presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado Luiz Gonzaga (PSDB), recebeu nesta terça-feira, 27, a visita do presidente da Fundação Hospitalar do Acre (Fundhacre), João Paulo Silva, para tratar sobre investimento na saúde pública.

Gonzaga agradeceu João Paulo pela visita e parabenizou o gestor belo execelente trabalho que tem feito à frente da Fundhacre. Gonzaga também aproveitou para colocar o parlamento à disposição da daúde para juntos buscarem ainda mais recursos para proporcionar serviços de qualidade à população.

“Vejo com bastante alegria essa notícia traziada pelo João Paulo, pois a Fundhacre é uma unidade muito importante para todo o estado do Acre. Recebe pessoas de todas as regiões, incluindo o Juruá. Estamos trabalhando juntamente com o presidente João Paulo para que o hospital faça um excelente atendimento. A questão das próteses é importante e esse programa móvel vai devolver a dignidade aos acreanos do interior também. Nossa intenção é que todos os acreanos recebam atendimento digno”, disse Gonzaga.

Durante a visita, João Paulo apresentou ao presidente da Aleac boas notícias em relação aos serviços prestados pela Fundhacre. O gestor afirmou que o Estado está reativando a Oficina Ortopédica Móvel, que vai percorrer todas as regiões do Acre oferecendo serviços aos acreanos.

“Estamos reativando a Oficina Ortopédica Móvel. Os municípios que têm trafegabilidade por estrada estaremos levando os atendimentos. Nós estamos contratando serviço para fabricação de próteses em todo o estado do Acre. Lembrando que nós temos dificuldade hoje em mão de obra local. Nós estamos contratando um serviço que vai trazer órteses e próteses de maneira moderna pra nossa população”, disse João.

João destacou que a região do Juruá também será atendida pelo Estado.

“No ano de 2023, a equipe da Fundhacre fez todo um levantamento, um trabalho de moldagem na região do Juruá e nós teremos como prioridade devolver pra população as suas órteses e próteses devidamente construídas dentro dos moldes previstos pelos profissionais, técnicos, fisioterapeutas e ortopedistas. Vamos devolver para o povo do Juruá a dignidade, o respeito que eles estão esperando nas nossas mãos enquanto colaboradores na saúde pública do Acre” concluiu.