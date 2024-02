Em 2023, maioria das mortes violentas no Acre ocorreu aos domingos, diz relatório da Polícia Civil

Divulgados nesta terceira semana de fevereiro, os dados da Polícia Civil confirmam que a guerra de facções turbina as mortes violentas intencionais no Acre, mas os casos vem caindo: em 2022, foram 206 assassinatos e, no ano seguinte, 189, redução de 8,25%.

Em 2023, os homens jovens, entre 19 e 39 anos, foram as principais vítimas das mortes violentas intencionais. Essas execuções ocorreram principalmente, segundo o Relatório de Mortes Violentas Intencionais 2023, aos domingos e no período da noite, entre 19h e 23h59. No entanto, as mortes ocorreram todos os dias da semana e em horários variados, com ênfase na noite e na madrugada, da zero hora até 5h.

As armas de fogo foram responsáveis por 61% dos assassinatos, mas 46 (24%) mortes ocorreram por ataque de arma branca.

“Oportuno destacar que os dados estatísticos ora apresentados poderão sofrer alterações no decorrer das conclusões das investigações criminais conduzidas pelos Delegados de Polícia Civil. Como exemplo, citamos a investigação criminal que tenha como objeto inicial um “homicídio”, o qual, ao final dos trabalhos de Polícia Judiciária, conclui-se que houve uma “legítima defesa” ou um “suicídio” ou outro fato que altere a hipótese primária”, diz a PC.

“Dentre as regionais da capital, denota-se que a maior quantidade de homicídios está na 2ª Regional, na qual estão bairros como Cidade do Povo, Taquari, Belo Jardim, dentre outros”, completa.