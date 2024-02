Dupla rouba caixa d’água, sai pelas ruas e foge da Polícia Militar pulando no Rio Juruá

A cena não é inédita em Cruzeiro do Sul. Na noite de domingo, 4, dois homens roubaram uma caixa d’água de 3 mil litros e a arrastaram, junto com a tampa, pelo centro da cidade. Passaram pela praça de táxi e seguiram até as proximidades da Ponte da União.

Segundo a Polícia Militar, quando a guarnição chegou ao local, os homens fugiram pulando no Rio Juruá.

“Ao chegar no local, em que foram avistados dois moradores de rua carregando a referida caixa, se evadiram ao avistar a viatura, pulando no rio. O objeto foi entregue na Delegacia de Polícia Civil para posterior restituição ao proprietário”, citou a Assessoria de Comunicação da Polícia Militar de Cruzeiro do Sul.

Outros moradores de rua e dependentes químicos já foram filmados na região central de Cruzeiro do Sul, carregando postes de iluminação de praças, fios, cadeiras, mesas e outras caixas d’água.

VEJA VÍDEO: